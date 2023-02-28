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Махачкалу и городской аэропорт соединит общественный транспорт

Махачкалу и городской аэропорт соединит общественный транспорт
В Дагестане намерены запустить общественный транспорт, который соединит Махачкалу и городской аэропорт. Для организации, которая возьмет на себя перевозку пассажиров, предусмотрены субсидии.

В Махачкале собираются запустить общественный транспорт, который свяжет столицу Дагестана с аэропортом, информирует пресс-служба регионального правительства.

Организацию, которая будет заниматься перевозками пассажиров, определят в результате конкурса.

Планируется, что общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам: от проспекта Расула Гамзатова до аэропорта и от Южной автостанции до аэропорта.

В правительстве также рассказали, что руководство республики предусмотрело субсидии для организаций, которые займутся перевозкой пассажиров.

Ранее в пресс-службе воздушной гавани Махачкалы сообщили, что в этом году планируют принять более 2,8 млн пассажиров. Это более чем на 10% больше, чем в прошлом году.

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