В Дагестане намерены запустить общественный транспорт, который соединит Махачкалу и городской аэропорт. Для организации, которая возьмет на себя перевозку пассажиров, предусмотрены субсидии.
В Махачкале собираются запустить общественный транспорт, который свяжет столицу Дагестана с аэропортом, информирует пресс-служба регионального правительства.
Организацию, которая будет заниматься перевозками пассажиров, определят в результате конкурса.
Планируется, что общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам: от проспекта Расула Гамзатова до аэропорта и от Южной автостанции до аэропорта.
В правительстве также рассказали, что руководство республики предусмотрело субсидии для организаций, которые займутся перевозкой пассажиров.
Ранее в пресс-службе воздушной гавани Махачкалы сообщили, что в этом году планируют принять более 2,8 млн пассажиров. Это более чем на 10% больше, чем в прошлом году.