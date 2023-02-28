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Турецким грузовикам продлили «зеленый коридор» на Верхнем Ларсе

Турецким грузовикам продлили «зеленый коридор» на Верхнем Ларсе
Грузовикам, везущим помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции, продлили режим проезда вне очереди. Также для водителей действует режим упрощенного таможенного и паспортного контролей.

Турецкие грузовики, доставляющие гумпомощь пострадавшим от землетрясения, смогут по-прежнему проезжать к границе Грузии и РФ, минуя основную очередь.

Об этом проинформировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, уточнив, что разрешение будет действовать еще 30 дней.

Далее он отметил, что данная мера зарекомендовала себя как действенная в вопросе помощи нуждающимся. В частности, по словам главы региона, начиная с 11 февраля – даты запуска «зеленого коридора» – пострадавшим было отправлено 562 машины.

Кроме того, Меняйло отметил, что таможенное оформление, а также контроль паспортов водители турецких грузовиков также проходят по упрощенной процедуре, позволяющей экономить время. 

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Грузия сократит дорогу к Верхнему Ларсу и сделает ее безопаснее.

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