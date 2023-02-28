Первый ребенок родился на освобожденных территориях Азербайджана

В свободном от оккупации Зангиланском районе Азербайджана родился первый за 30 лет законный местный житель. Радостное событие произошло 15 февраля.
Зейналлы Туран Теймур оглу появился на свет две недели назад в селе Агалы Зангиланского района. Родителям первого ребенка в освобожденном Карабахе назначено единовременное пособие. Оно составит 500 манатов, получить его счастливые родители смогут в филиале банка в Агалы.
Известно, что отец новорожденного является сотрудником Службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана.
Отметим, что в Зангилане огромные сельхозпригодные территории, для проживания подходят 2,2 тыс га. В селе Агалы проживают около 100 семей, до конца марта в нем будет около 150 семей.