Первый ребенок родился на освобожденных территориях Азербайджана

Опубликовано: 16:46, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Зангиланском районе Азербайджана на свет появится ребенок. Это первый младенец, родившийся в регионе, находившемся под оккупацией 30 лет, и освобожденном в 2020 году. На свет появился мальчик, его назвали Туран.

В свободном от оккупации Зангиланском районе Азербайджана родился первый за 30 лет законный местный житель. Радостное событие произошло 15 февраля.

Зейналлы Туран Теймур оглу появился на свет две недели назад в селе Агалы Зангиланского района. Родителям первого ребенка в освобожденном Карабахе назначено единовременное пособие. Оно составит 500 манатов, получить его счастливые родители смогут в филиале банка в Агалы.

Известно, что отец новорожденного является сотрудником Службы восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана.

Отметим, что в Зангилане огромные сельхозпригодные территории, для проживания подходят 2,2 тыс га. В селе Агалы проживают около 100 семей, до конца марта в нем будет около 150 семей.