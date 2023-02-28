Опубликовано: 14:59, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Весна в Москве начнется с холода. Предстоит череда арктических вторжений. Погода будет ниже климатической нормы. Ситуация исправится к концу апреля.

Холодное начало весны прогнозируется в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Температура воздуха в марте окажется на 2 градуса ниже нормы. Ожидаются минимум 2-3 волны арктического вторжения. На фоне зимней погоды сугробы в марте не уменьшатся, возможны новые снегопады. Ждать прихода метеорологической весны с наступлением календарной не приходится.

Апрель также стартует с холода, а весна начнется только к концу апреля. Впереди у жителей Центральной России еще полтора месяца настоящей зимы.

Из долгосрочного прогноза следует, что снег сойдет в столичном регионе около 20 апреля. Май будет на 1-2 градуса теплее нормы.

Отметим, что до вечера 2 марта в Москве и Подмосковье погода объявлена опасной из-за ветра и гололедицы.