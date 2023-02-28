Алексей Наумов: для России Азербайджан стал важнее Армении 

Российский политолог Алексей Наумов подвел итоги визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку, где министр был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Как подчеркнул Наумов, за 2022 год Россия существенно сблизилась с Азербайджаном на фоне отдаления от нее Армении.

В начале 2023 года, после подписания Азербайджаном Декларации о союзническом взаимодействии с Россией и серии антироссийских акций в Армении, стало очевидно, что геополитическая расстановка сил на Южном Кавказе претерпела существенные изменения: Москва существенно сблизилась с Баку, с которым и до этого находилась в исключительно позитивных отношениях, в то время как Ереван отдалился от своего союзника в поисках поддержки своих реваншистских планов на Западе.



О том, как это проявляется сегодня, в рамках визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку, "Вестник Кавказа" побеседовал с экспертом Российского совета по международным делам, политологом Алексеем Наумовым. Напомним, что накануне Лавров был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а сегодня провел переговоры с главой МИД АР Джейхуном Байрамовым.

Азербайджан выгоден России

Алексей Наумов в первую очередь подчеркнул рост значимости Азербайджана для России. "Для России за год, прошедший с момента подписания Декларации о союзническом взаимодействии, отношения с Азербайджаном стали важнее. Они были той самой опорой, которая выдержала испытания непростым военным временем – в отличие от союзнических отношений с Арменией, которые не приносили РФ никакой ощутимой пользы. Союзнические отношения предполагают взаимовыгодные отношения и не предполагают безвозмездную помощь одной стороны другой или некое иждивение, на что, видимо, рассчитывали в Ереване", - сказал он.



"Для РФ сегодня важно политически подчеркнуть, что Азербайджан – действительно значимый и полноценный, дорогой союзник нашей страны. Сергей Лавров не зря говорил об азербайджанских друзьях и мегапроектах, совместно планируемых Москвой и Баку – наши союзнические связи являются живыми и актуальными. Я всегда считал, что отношения России и Азербайджана – редкий пример наполненного смыслом сотрудничества на постсоветском пространстве, и сейчас мы видим, как эти отношения после подписания Декларации перешли к бурному, динамичному развитию. Особенно интересны обещанные мегапроекты, думаю, скоро мы узнаем подробности", - заявил политолог.

Армении нечего предложить России

Сближение России с Азербайджаном поможет продвинуть мирные процессы на Южном Кавказе. "Остался, безусловно, нерешенный вопрос мирного договора Азербайджана и Армении. Мы понимаем, что мяч на армянской стороне, срывающей подготовку этого документа и ищущей новых посредников, но можно надеяться, что, так как усиливаются российско-азербайджанские отношения, давление на Армению будет нарастать и до конца года мы сможем увидеть урегулирование этой ситуации. Мы видим, как армянские эксперты хватаются за голову от того, как антироссийски ведет себя Никол Пашинян, ведь они понимают, что у Армении нет ничего кроме отношений с Россией в плане внешнеполитических активов", - сообщил Алексей Наумов.

"Современные власти Армении ничего России предложить не могут и не хотят, и это только укрепляет сдвиг российских интересов в сторону Азербайджана, который и может, и хочет предлагать нам взаимовыгодные и взаимоуважительные союзнические отношения. Последние попытки Еревана с помощью все новых и новых посредников затянуть урегулирование, останутся без результатов. Если Россия и Азербайджан вместе будут требовать от Армении исполнения своих обязательств, то у нее просто не останется другого выбора, и никакие французские жандармы в этом деле ей не помогут", - подчеркнул эксперт РСМД.

Итоги визита Лаврова в Баку

"Ключевой итог визита Сергея Лаврова в Баку – объявление Россией, что союзнические отношения с Азербайджаном являются не бесполезной формальностью, доставшейся по традиции, как отношения с Арменией, а те самые проступающие контуры нового мирового порядка с опорой на региональные силы, без признания гегемонии какой-либо страны", - указал Алексей Наумов.



"Кроме того, в свете все возрастающей важности для России взаимодействия с Турцией Азербайджан играет роль связующего звена, поскольку он одновременно близок и к тюркскому миру, и к России. Поэтому тоже Москве так важно подчеркнуть, что она смотрит на союзничество с Азербайджаном как на принципиально ценный аспект ее внешнеполитических связей. Надеюсь, что азербайджанские партнеры и друзья по достоинству это оценили. Возможно, через год Сергей Лавров будет встречаться с Джейхуном Байрамовым уже в Ханкенди", - заключил политолог.