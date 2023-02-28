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В Кисловодске вновь "заминировали" школы и суд

В Кисловодске вновь &quot;заминировали&quot; школы и суд
Учебные заведения и суд Кисловодска получили анонимные сообщения о минировании, после чего в зданиях организовались проверки.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о получении через электронную почту информации о минировании зданий образовательных учреждений и городского суда.

В настоящее время, по словам главы города, экстренные службы уже ведут проверки "заминированных" зданий. На месте также находятся кинологи.

Стоит добавить, что в текущем году Кисловодск был атакован телефонными террористами свыше 10 раз.

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Власти Кисловодска ускорят развитие города 

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