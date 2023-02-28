Учебные заведения и суд Кисловодска получили анонимные сообщения о минировании, после чего в зданиях организовались проверки.
Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о получении через электронную почту информации о минировании зданий образовательных учреждений и городского суда.
В настоящее время, по словам главы города, экстренные службы уже ведут проверки "заминированных" зданий. На месте также находятся кинологи.
Стоит добавить, что в текущем году Кисловодск был атакован телефонными террористами свыше 10 раз.