Опубликовано: 13:57, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Учебные заведения и суд Кисловодска получили анонимные сообщения о минировании, после чего в зданиях организовались проверки.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о получении через электронную почту информации о минировании зданий образовательных учреждений и городского суда.

В настоящее время, по словам главы города, экстренные службы уже ведут проверки "заминированных" зданий. На месте также находятся кинологи.

Стоит добавить, что в текущем году Кисловодск был атакован телефонными террористами свыше 10 раз.