Мобильное приложение "Яндекс Путешествия" запущено в России

Опубликовано: 13:51, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Появилось новое приложение от сервиса бронирования отелей и авиабилетов "Яндекс Путешествия". Новое мобильное приложение позволяет планировать путешествия не только по России, но и по другим странам.

Запущено новое мобильное приложение "Яндекс Путешествия", с его помощью россияне смогут бронировать отели и искать билеты на самолет.

В приложение можно найти не только отели и самолеты в России, но и спланировать путешествие за границу. В приложении на сегодня представлены более 1 млн номеров в отелях с актуальными фотографиями и отзывами, также доступны авиабилеты на рейсы сотен авиаперевозчиков.

Туристам, планирующим отпуск, в приложении можно посмотреть на расположение отелей на карте, а также уточнить погоду в пункте назначения. Разнообразить досуг в поездке поможет подборка мероприятий, добавленная в мобильное приложение из сервиса "Яндекс Афиша".

Ранее стало известно, что к лету в Анапе откроется новый пятизвездочный отель.