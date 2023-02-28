РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мобильное приложение "Яндекс Путешествия" запущено в России

Мобильное приложение &quot;Яндекс Путешествия&quot; запущено в России
Появилось новое приложение от сервиса бронирования отелей и авиабилетов "Яндекс Путешествия". Новое мобильное приложение позволяет планировать путешествия не только по России, но и по другим странам.

Запущено новое мобильное приложение "Яндекс Путешествия", с его помощью россияне смогут  бронировать отели и искать билеты на самолет.

В приложение можно найти не только отели и самолеты в России, но и спланировать путешествие за границу. В приложении на сегодня представлены более 1 млн номеров в отелях с актуальными фотографиями и отзывами, также доступны авиабилеты на рейсы сотен авиаперевозчиков.

Туристам, планирующим отпуск, в приложении можно посмотреть на расположение отелей на карте, а также уточнить погоду в пункте назначения. Разнообразить досуг в поездке поможет подборка мероприятий, добавленная в мобильное приложение из сервиса "Яндекс Афиша".

Ранее стало известно, что к лету в Анапе откроется новый пятизвездочный отель.

 

Куда россияне собираются в отпуск?

Куда россияне собираются в отпуск?

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
790 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version