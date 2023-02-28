Лавров: Лачинская дорога предназначена только для гуманитарных грузов

Опубликовано: 13:46, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Перевозить по Лачинской дороге можно только гуманитарные грузы, напомнил Сергей Лавров после переговоров с Джейхуном Байрамов. Он отметил, что ее использование должно полностью соответствовать трехстороннему заявлению 2020 года. Глава МИД РФ также осудил миссию ЕС в Армении.

Лачинская дорога должна использоваться исключительно для перевозки по ней гуманитарных грузов, об этом заявил глава МИД РФ по итогам переговоров с азербайджанским коллегой в Баку.

Сергей Лавров подчеркнул, что режим проезда по Лачинской дороге должен соответствовать трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года. Это означает, что по ней можно перевозить только гражданские гуманитарные грузы, а также гражданских лиц.

Глава МИД пояснил, что именно над этим и работает Россия, в первую очередь по линии миротворческого контингента.

Дипломат напомнил, что открытие КПП на Лачинской дороге не предусматривается. В то же время, обратил внимание Лавров, есть возможность техническими средствами снять возникающие подозрения, так, чтобы Лачинскую дорогу можно было использовать по назначению. Министр добавил, что этот вопрос обсуждался сегодня в ходе переговоров.

Лавров о миссии ЕС в Армении

Дипломат также прокомментировал долгосрочную гражданскую миссию ЕС, которая недавно начала действовать в Армении.

"Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном, в том числе "продавливая" вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою т. н. миссию на территории Армении" — Сергей Лавров

Россия не будет настаивать на участии Армении в трехсторонней встрече

Лавров также сообщил о готовности РФ предоставлять площадку для проведения трехсторонних встреч по линии глав МИД РФ, Азербайджана и Армении.

В то же время, напомнил он, на сегодняшний день Ереван, в отличие от Баку, так и не дал окончательного согласия на приглашение к таким переговорам. В декабре 2022 года Армения и вовсе отказалась от участия во встрече в последний момент.

"Я не думаю, что мы будем слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам о них хорошо известно" — Сергей Лавров

Байрамов о деструктивной позиции Армении

Глава МИД Азербайджана в своем выступлении напомнил, что Армения изначально ставила препятствия при работе над мирным договором и продолжает придерживаться этой неконструктивной позиции.

Баку же, обратил внимание он, стремится к реальному результату и поэтому задействует все возможност для прогресса переговоров по мирному соглашению.

"Чем раньше армянская сторона вернется за стол переговоров, тем будет лучше для мирного процесса" — Джейхун Байрамов

Что думает Баку о миссии ЕС в Армении

Говоря о присутствии ЕС в Армении, азербайджанский министр отметил, что отправка первой, краткосрочной миссии была согласована с Баку, чего нельзя сказать о ее нынешнем долгосрочном продолжении.

Байрамов уточнил, что первая миссия не только не выполнила свои задачи, но напротив - с ее началом Ереван занял еще более деструктивную позицию.

Позиция Азербайджана по Лачинской дороге

Глава МИД АР обратил внимание на игнорирование Ереваном требований трехстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, связанных с Лачинской дорогой.

Он подчеркнул, что армянская сторона совершала злоупотребления на протяжении двух лет, и нельзя допустить их повторения.

"Пункты контроля смогут обеспечить прозрачность передвижения грузов, мирных граждан по Лачинской дороге" — Джейхун Байрамов