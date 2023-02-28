Лавров: Лачинская дорога предназначена только для гуманитарных грузов

Лачинская дорога должна использоваться исключительно для перевозки по ней гуманитарных грузов, об этом заявил глава МИД РФ по итогам переговоров с азербайджанским коллегой в Баку.
Сергей Лавров подчеркнул, что режим проезда по Лачинской дороге должен соответствовать трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года. Это означает, что по ней можно перевозить только гражданские гуманитарные грузы, а также гражданских лиц.
Глава МИД пояснил, что именно над этим и работает Россия, в первую очередь по линии миротворческого контингента.
Дипломат напомнил, что открытие КПП на Лачинской дороге не предусматривается. В то же время, обратил внимание Лавров, есть возможность техническими средствами снять возникающие подозрения, так, чтобы Лачинскую дорогу можно было использовать по назначению. Министр добавил, что этот вопрос обсуждался сегодня в ходе переговоров.
Лавров о миссии ЕС в Армении
Дипломат также прокомментировал долгосрочную гражданскую миссию ЕС, которая недавно начала действовать в Армении.
"Мы видим, как Евросоюз откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, с Азербайджаном, в том числе "продавливая" вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою т. н. миссию на территории Армении"
— Сергей Лавров
Россия не будет настаивать на участии Армении в трехсторонней встрече
Лавров также сообщил о готовности РФ предоставлять площадку для проведения трехсторонних встреч по линии глав МИД РФ, Азербайджана и Армении.
В то же время, напомнил он, на сегодняшний день Ереван, в отличие от Баку, так и не дал окончательного согласия на приглашение к таким переговорам. В декабре 2022 года Армения и вовсе отказалась от участия во встрече в последний момент.
"Я не думаю, что мы будем слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам о них хорошо известно"
— Сергей Лавров
Байрамов о деструктивной позиции Армении
Глава МИД Азербайджана в своем выступлении напомнил, что Армения изначально ставила препятствия при работе над мирным договором и продолжает придерживаться этой неконструктивной позиции.
Баку же, обратил внимание он, стремится к реальному результату и поэтому задействует все возможност для прогресса переговоров по мирному соглашению.
"Чем раньше армянская сторона вернется за стол переговоров, тем будет лучше для мирного процесса"
— Джейхун Байрамов
Что думает Баку о миссии ЕС в Армении
Говоря о присутствии ЕС в Армении, азербайджанский министр отметил, что отправка первой, краткосрочной миссии была согласована с Баку, чего нельзя сказать о ее нынешнем долгосрочном продолжении.
Байрамов уточнил, что первая миссия не только не выполнила свои задачи, но напротив - с ее началом Ереван занял еще более деструктивную позицию.
Позиция Азербайджана по Лачинской дороге
Глава МИД АР обратил внимание на игнорирование Ереваном требований трехстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года, связанных с Лачинской дорогой.
Он подчеркнул, что армянская сторона совершала злоупотребления на протяжении двух лет, и нельзя допустить их повторения.
"Пункты контроля смогут обеспечить прозрачность передвижения грузов, мирных граждан по Лачинской дороге"
— Джейхун Байрамов