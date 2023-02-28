Курорты Кубани к лету подорожают на 15%

В новый курортный сезон любителям санаторно-курортного отдыха в здравницах Кубани придется привыкать к новым ценам – за год стоимость летнего отдыха в них выросла как минимум на 15%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Рост стоимости санаторно-курортных услуг и размещения на внутреннем рынке вызвано тем, что спрос превышает предложение, и кубанские здравницы значительно поднимают цены на летний сезон, пояснил Уманский, передает РИА Новости.
Куда более умеренными будут цены в соседней Абхазии, власти которой позиционируют ее как направление для демократичного отдыха, несмотря на большой спрос, который компенсируется большим объемом продаж на туры в республику.
Недорогим будет и отдых в Крыму – сейчас заметно падение интереса к путевкам на полуостров, а продажи летних туров здесь снизились на 70%, более-менее востребован лишь отдых в восточной части региона.