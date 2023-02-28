Курорты Кубани к лету подорожают на 15%

Опубликовано: 13:14, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Предстоящим летом российских туристов, планирующих отдохнуть га курортах Кубани, будут ждать новые цены на путевки: в высокий сезон они вырастут в среднем на 15%, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

В новый курортный сезон любителям санаторно-курортного отдыха в здравницах Кубани придется привыкать к новым ценам – за год стоимость летнего отдыха в них выросла как минимум на 15%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Рост стоимости санаторно-курортных услуг и размещения на внутреннем рынке вызвано тем, что спрос превышает предложение, и кубанские здравницы значительно поднимают цены на летний сезон, пояснил Уманский, передает РИА Новости.

Куда более умеренными будут цены в соседней Абхазии, власти которой позиционируют ее как направление для демократичного отдыха, несмотря на большой спрос, который компенсируется большим объемом продаж на туры в республику.

Недорогим будет и отдых в Крыму – сейчас заметно падение интереса к путевкам на полуостров, а продажи летних туров здесь снизились на 70%, более-менее востребован лишь отдых в восточной части региона.