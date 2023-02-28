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Пассажиры авиарейса "Победы" в Сургуте ждут летной погоды в Махачкале

Пассажиры авиарейса &quot;Победы&quot; в Сургуте ждут летной погоды в Махачкале
"Победа", дочерняя компания крупнейшего авиаперевозчика России – авиакомпании "Аэрофлот", отменила свой рейс из Сургута в Махачкалу из-за плохой погоды, установившейся в дагестанской столице.

Более 150 пассажиров авиарейса российской бюджетной авиакомпании "Победа", который должен был вылететь сегодня из Сургута в Махачкалу, ждут, когда в столице Дагестана нормализуется погода и самолет сможет подняться в воздух.

На рейс №502 зарегистрировано 160 пассажиров, однако погода не позволяет лайнеру совершить посадку, поэтому рейс отменен на неопределенное время, сообщает Уральская транспортная прокуратура, передает РИА Новости.

Пока прогнозы синоптиков неутешительные: несмотря на то, что в Махачкале потеплело до 10 градусов тепла и выглянуло солнце, ночной мороз сковал льдом взлетно-посадочную полосу. Пассажиры рейса все же не теряют надежды вылететь по маршруту сегодня.

Ранее самолет арабской авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс Дубай – Махачкала, вынужденно сел в Баку в аэропорту Гейдар Алиев из-за тумана в Махачкале.

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