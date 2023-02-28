Опубликовано: 12:07, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Дагестан сообщил об увеличении республикой улова рыбы на 30,6%. Сегодня 74 рыбоводных хозяйства республики создали порядка 6 тыс тонн товарной рыбы.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил о вылове 42 тыс тонн рыбы в 2022 году, что на 30,6% выше предыдущих показателей.

Он отметил, что Дагестану удалось увеличить вылов каспийской кильки на 9,7% - до 34 тыс тонн. По его словам, 74 рыбоводных хозяйства создали 6 тыс тонн товарной рыбы и 18 тонн осетринной икры.

Абдулмуслимов подчеркнул, что Дагестан проводит реализацию ряда проектов с целью развития переработки рыбной продукции.