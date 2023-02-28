"Вторник Огня": как празднуют "Од чершенбеси" в Азербайджане

Каждый год, в ожидании прихода весны, в Азербайджане празднуют "вторник Огня" - Од чершенбеси. В этот день зажигают костры и готовят праздничные блюда - до Новруза остается три недели.

"Вторник Огня" - Од чершенбеси - отмечают каждый год в Азербайджане в преддверии прихода весны. В этот день зажигают костры и готовят праздничные блюда - до Новруза остается три недели.

Всего есть четыре праздничных вторника, каждый из них символичен и имеет свои особенности.

Считается, что за месяц до Новруза начинают просыпаться стихии. Первой просыпается вода, во второй вторник просыпается огонь, затем воздух (ветер) и земля, после чего пробудится весь мир, очнется природа и настанет любимый праздник Новруз.

Почему важен Огонь?

Од чершенбеси немыслим без горящих свечей и ярких костров. В этот праздник принято прыгать через костер. Этот ритуал очищает, помогает оставить позади невзгоды.

Огонь не только помогает обновиться, освободиться от проблем уходящего года людям, но и согревает все вокруг. Он растапливает снега, освобождая потоки воды, обнажая землю и согревая ее, потому огонь ассоциируется с плодородием. Огонь символизирует и небесный, солнечный свет. Символ солнца и долгожданного тепла, символ домашнего очага - вторник Огня важный и яркий праздник, отмечаемый с давних времен. Предки азербайджанцев - древние огузы - считали огонь символом солидарности, единства. В тюркских языках слово "очаг" ("колыбель огня") означает также родной дом, край.

Также, согласно древним верованиям, во вторник Огня духи умерших предков навещают своих детей, внуков, правнуков. Духи радуются, когда видят, что в их очаге горит огонь, в окнах виднеются зажженные свечи.

Праздничные костры

Костры на праздник должны разжигать мальчики, считается, что так огонь остается чистым, невинным.

В огне сгорает все худшее, что было в старом году, огонь в праздник Од чершенбеси "пожирает" беды и грехи. Прыжки через костер дают возможность заново родиться к приходу Новруза. Лучше всего перепрыгнуть через костер три или семь раз. При этом следует произносить "Агырлыгы огурлугу бу тонгалда янсын" - "Пусть мои невзгоды сгорят в этом огне!".

Отметим, что по окончании праздник костер нельзя тушить водой. Нужно дождаться, когда огонь догорит сам. Затем пепел уносят подальше от дома, ведь в нем собрались все несчастья и беды тех, кто прошел очищение огнем в Од чершенбеси.

Праздничные блюда

На Од чершенбеси в Азербайджане принято готовить плов с фасолью и "тоюг-плов" (плов с курицей). Также принято собирать традиционную хончу (корзину) со сладостями и сухофруктами. В домах зажигают свечи, принимают гостей и угощают их выпечкой и другими традиционными блюдами на праздник.