Игорь Коротченко: Россия и Азербайджан подают пример всему СНГ 

Известный российский политолог Игорь Коротченко прокомментировал знаковый визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку, где накануне его принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев, а сегодня он провел переговоры с коллегой Джейхуном Байрамовым. Коротченко подчеркнул, что взаимодействие России и Азербайджана – образец для постсоветского пространства.

Российско-азербайджанские отношения на сегодняшний день являются примером продуктивного, основанного на взаимопонимании и взаимовыгоде сотрудничества на постсоветском пространстве. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, комментируя визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку в честь годовщины подписания президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым Декларации о союзническом взаимодействии.

"Первая годовщина подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном – это хороший повод, чтобы стороны на высшем уровне могли еще раз сверить свои планы, обсудить вопросы укрепления и развития взаимодействия и наметить план движения вперед", - прежде всего сказал Игорь Коротченко.

Политический аналитик подчеркнул, что, хотя мир сегодня находится в ситуации военно-политической турбулентности, когда меняется буквально все, дружеские и союзнические отношения между Москвой и Баку остаются неизменными. "Визит Лаврова это продемонстрировал. Я внимательно смотрел видео с выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева, и он четко и последовательно сформулировал базисные вещи, которые необходимы в наших отношениях", - обратил внимание эксперт.

Треугольник "Россия Азербайджан Армения"

Особо значимыми стали слова азербайджанского лидера о приверженности Баку российскому формату нормализации контактов Азербайджана и Армении. "Была подчеркнута неизменная роль России как посредника в окончательном урегулировании азербайджано-армянских отношений. Так же, как и Ильхам Алиев, мы ожидаем в этом году прорывов на этом направлении, вплоть до подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией на основе пяти базовых принципов, выдвинутых Баку", - отметил Игорь Коротченко.

Единственное препятствие в этом вопросе – конфронтационная по отношению к обеим странам позиция властей Армении. "Не все гладко, скажем честно, учитывая, что в Армении усиливаются антироссийские настроения, проводятся широкомасштабные митинги и демонстрации против связей республики с Россией. Раздражающим фактором является и наблюдательная миссия Евросоюза, под прикрытием которой Армения сможет проводить свой прежний неконструктивный подход, меняя только смыслы и оценки", - предупредил главный редактор журнала "Национальная оборона".

Потому так важно, что позиции России и Азербайджана по урегулированию едины. "Солидарность Москвы и Баку окажет позитивное влияние на послевоенные процессы на Южном Кавказе. Как известно, Армения дошла до того, что премьер-министр Никол Пашинян в конце прошлого года отказался открывать Зангезурский коридор. По вине Армении не ведется делимитация и демаркация государственной границы, Ереван продолжает вооруженные провокации и политически ведет себя крайне непорядочно на международной арене. Поэтому Москва и Баку будут совместными усилиями направлять действия армянского руководства на конструктивный путь", - ожидает эксперт.

Образцовые отношения России и Азербайджана

На двустороннем уровне Россия и Азербайджан выстраивают отношения безупречно. "Российско-азербайджанские связи – образец для остальных стран СНГ. В частности, положение и русского языка, и русскоязычной общины, и РПЦ в Азербайджане заслуживает только самых высших оценок и благодарности в адрес азербайджанских властей, прежде всего президента Ильхама Алиева как политика, который продолжает преемственный курс своего отца Гейдара Алиева и развивает, укрепляет союзническое взаимодействие с Москвой", - указал Игорь Коротченко.

"Если говорить об экономике, первичном элементе в двусторонних отношениях стран, то в этой сфере наши связи блестяще развиваются, растет товарооборот, мы выходим на ряд новых масштабных проектов, о чем и было сказано на встрече президента Алиева и министра Лаврова. Мы уверенно смотрим вперед, с оптимизмом и с ожиданием новых успехов и новых направлений устойчивого развития обеих стран", - заключил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия).