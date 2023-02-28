Опубликовано: 11:01, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава Адыгеи Мурад Кумпилов сообщил о падении неопознанного летающего объекта на одну из ферм. Он призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал обеспечить безопасность в регионе.

На поселок Новый Гиагинского района Адыгеи обрушился неустановленный летательный объект, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

В настоящее время время на месте падения работают оперативники. По словам руководителя региона, жертв и раненых не обнаружено. Он добавил, что незначительно пострадала одна из ферм.

Кумпилов призвал граждан сохранять спокойствие, а также гарантировал безопасность всех жителей Адыгеи.