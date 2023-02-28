"Магнит" открывает новые дисконт-магазины "Первый выбор" в Подмосковье

Опубликовано: 10:58, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сеть "Магнит" открывает новые эконом-супермаркеты "Первый выбор". Запуск «жесткого» дискаунтера начнется с Подмосковья, первые три магазина уже работают в Ступино, Тучково, Электростали.

Российский ритейлер "Магнит" предлагает клиентам новый уровень экономии. В Московской области начинает работать новая сеть дискаунтеров "Первый выбор".

Поначалу будет открыто 15 магазинов "Первый выбор". Первые три уже работают в Ступино, Тучково и Электростали.

Компания впервые обращается к формату "жесткого" дискаунтера. "Мягкий" дискаунтер "Моя цена" сеть запустила три года назад, они работают по всей России.

Отличия новой сети

Ритейлер обещает, что в магазинах "Первый выбор" (В1) цены будут ниже, чем в самом "Магните" и чем в "Моей цене". Также в новых дискаунтерах будет относительно узкий выбор товаров. Для новой эконом-сети будут созданы собственные торговые марки, купить такие товары можно будет только в магазинах дискаунт-бренда.

Спрос рождает предложение

Россияне продолжают экономить, отказываясь от необязательных трат. При этом у большинства россиян нет сбережений, а долговая нагрузка граждан увеличивается. Львиная доля расходов жителей России приходится на продукты питания и товары первой необходимости.

Отметим, что инфляция в России по данным за январь держится на уровне 11-12%.