Авария оставила без воды большую часть Евпатории

Опубликовано: 10:37, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром из-за аварии на центральном водоводе практически вся Евпатория осталась без воды – самотеком влага поднимается не выше третьего этажа, в школах и детсадах города отменены занятия, а воду к домам подвозят на спецмашинах.

Сегодня утром на центральном 1200-мм водоводе в поселке Прибрежном под Евпаторией произошла авария, которая оставила без воды почти весь курортный крымский город, сообщили в министерстве информации республики.

Коммунальные службы временно ограничили водоснабжение, власти решили приостановить занятия в школах и детских садах. В городе нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, а также 138 административных объектов, сообщила глава администрации города Елена Демидова, передает РИА Новости.

Вода подается только в нижние этажи домов, ее напор минимален, из-за чего влага доходит лишь до второго, максимум третьего этажа, хотя теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Питьевую воду в жилые дома, пока идет ремонт водовода, будут подвозить восемь водовозок.

Напомним, по данным Росстата за 2022 год 88,6% всего населения центральной части Евпатории, за исключением жителей одноименного городского округа, составляет 108 131 человек.

К сожалению, аварии на водоводах западного Крыма не редкость: в августе минувшего 2022 года два курортных поселка под Евпаторией остались без воды из-за аварии на Донузлавском водоводе.