Авария оставила без воды большую часть Евпатории

Сегодня утром на центральном 1200-мм водоводе в поселке Прибрежном под Евпаторией произошла авария, которая оставила без воды почти весь курортный крымский город, сообщили в министерстве информации республики.
Коммунальные службы временно ограничили водоснабжение, власти решили приостановить занятия в школах и детских садах. В городе нарушено водоснабжение 683 жилых домов, в которых проживают 121 647 человек, а также 138 административных объектов, сообщила глава администрации города Елена Демидова, передает РИА Новости.
Вода подается только в нижние этажи домов, ее напор минимален, из-за чего влага доходит лишь до второго, максимум третьего этажа, хотя теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.
Питьевую воду в жилые дома, пока идет ремонт водовода, будут подвозить восемь водовозок.
Напомним, по данным Росстата за 2022 год 88,6% всего населения центральной части Евпатории, за исключением жителей одноименного городского округа, составляет 108 131 человек.
К сожалению, аварии на водоводах западного Крыма не редкость: в августе минувшего 2022 года два курортных поселка под Евпаторией остались без воды из-за аварии на Донузлавском водоводе.