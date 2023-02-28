Паводки ожидаются почти во всех регионах Казахстана

Опубликовано: 10:21, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Весенние паводки прогнозируются в большинстве областей Казахстана, рассказала министр экологии. Только в Мангистауской области риск подтоплений низок, в Павлодарской и Улытауской - средний. Все остальные 14 областей с высокой степенью вероятности могут пострадать от наводнений.

Угрозу возникновения паводков в регионах Казахстана оценили специалисты, рассказала глава Минэкологии страны.

По словам Зульфии Сулейменовой, они учитывали такие факторы, как количество воды в снеге, степень осеннего увлажнения и глубина промерзания земли.

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Почти во всех регионах на сегодня фиксируется повышенный риск паводков, уточнила министр.

По ее словам, лишь в Мангистауской области он низок, а в Павлодарской и Улытауской областях вероятность затопления средняя.

Сулейменова заверила, что власти будут сообщать о риске паводков каждую неделю.