Опубликовано: 10:01, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Около 10% россиян планируют провести отпуск на экзотических пляжах, большинство проведет отпуск в России. В планах посещение красивых городов, походы, сплавы и велопутешествия, а также пляжи.

Эксперты сервиса Туту узнали, куда россияне хотят поехать в отпуск в 2023 году. Планы граждан оказались разнообразными.

Самым популярным занятием опрошенных станут прогулки по интересным городам России - 18%, активный туризм, включающий байдарки, палатки и велосипеды запланирован на лето у 16% граждан. Еще 16% россиян поедут на море в отпуск, чаще всего они выбирают побережье Черного моря.

На белоснежные пляжи ОАЭ, Таиланда и Мальдив собираются 11% отпускников. В Европу в 2023 году поехать планируют 7% опрошенных, в страны ближнего зарубежья - Грузию, Армению, Узбекистан - намереваются отправиться 6% россиян.

Провести отпуск на природе, с проживанием в глэмпинге, хотят 8% опрошенных, 7% россиян заинтересовались гастротурами, еще 7% - экскурсионным туризмом.

Круизы пока остаются для россиян экзотикой, такое занятие на отпуск запланировали только 4% респондентов. Отметим, что в круиз можно отправиться как по рекам, так и по морю. Из Сочи лайнеры ходят в Турцию, также планируется наладить маршрут в Египет. Отметим, что в Турцию в этом году также запустят паром по Черному морю.

Всего Туту опросил 1,4 тыс пользователей.