Иностранцам могут ужесточить пребывание в России

Опубликовано: 8:37, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

МВД России готовит новый закон, который ужесточит срок краткосрочного пребывания иностранцев в России до 90 дней в год, сейчас такое ограничение действует в течение полугода, сообщили в пресс-центре министерства.

В скором времени в России могут законодательно вдвое сократить срок максимального временного безвизового пребывания в стране иностранных граждан – такой закон готовит министерство внутренних дел РФ.

В Россию – по новым правилам

Новым проектом федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории страны - 90 суток в пределах календарного года, цитирует собеседника ТАСС.

А как же студенты?

Что касается иностранцев, имеющих право на долгосрочное пребывание, в число которых входят иностранные студенты и трудовые мигранты, то для них срок пребывания будет определяться отдельно.

Сейчас иностранные граждане, прибывшие в Россию в безвизовом порядке, имеют право находиться в стране не более 90 суток суммарно в течение полугода. Это правило распространяется и на тех иностранцев, которые находятся в России все это время непрерывно.

Новый законопроект уже внесен в правительство России, сейчас он дорабатывается в его аппарате.