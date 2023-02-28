Иностранцам могут ужесточить пребывание в России

В скором времени в России могут законодательно вдвое сократить срок максимального временного безвизового пребывания в стране иностранных граждан – такой закон готовит министерство внутренних дел РФ.
В Россию – по новым правилам
Новым проектом федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории страны - 90 суток в пределах календарного года, цитирует собеседника ТАСС.
А как же студенты?
Что касается иностранцев, имеющих право на долгосрочное пребывание, в число которых входят иностранные студенты и трудовые мигранты, то для них срок пребывания будет определяться отдельно.
Сейчас иностранные граждане, прибывшие в Россию в безвизовом порядке, имеют право находиться в стране не более 90 суток суммарно в течение полугода. Это правило распространяется и на тех иностранцев, которые находятся в России все это время непрерывно.
Новый законопроект уже внесен в правительство России, сейчас он дорабатывается в его аппарате.