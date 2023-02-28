Погода в столичном регионе остается опасной

Опубликовано: 6:59, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Погода в столичном регионе сегодня снова будет некомфортной и опасной для его жителей – Гидрометцентр России уже объявил "желтый", повышенный уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье введен до 21:00 сегодняшнего дня.

Гидрометцентр РФ сегодня снова объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с и гололедицы.

"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении, которое

Предупреждение о гололедице в Москве и области будет действовать и в ближайшие два дня, поскольку порывы ветра сохранятся и завтра, ветрено будет в течение всего дня. с 9.00 1 марта до 21.00 2 марта.

Впрочем, с приходом первого дня весны сама весна по традиции задержится - температура в Центральной России будет соответствовать норме: -2… -4 градуса днем, -6…-8 градусов ночью, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Ожидаются не только холода, но и снегопады – они не будут очень интенсивными, однако высота снега в первый день весны достигнет высоты в 37 см, что также соответствует норме.