Опубликовано: 5:00, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Британская компания VisitBritain запустила новую маркетинговую кампанию "Раскрывая секреты Великобритании", чтобы привлечь в Соединенное Королевство посетителей из стран Персидского залива, особенно из богатой Саудовской Аравии.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, что Великобританию сотрясают самые масштабные за последние десять лет забастовки.

Страны Персидского залива - важный туристический рынок для Великобритании. Мы проводим специальную кампанию, мотивируя к путешествиям, для восстановления сферы туризма

- сказала временный заместитель директора VisitBritain Кэрол Мэддисон.

Кампания включает в себя фото и короткометражные фильмы, в том числе о чае. Ограниченный выпуск чая, купажированного британской чайной компанией Tregothnan, будет доступен для дегустации на рекламных и торговых мероприятиях VisitBritain.

Великобритания открыта для посетителей: от полных адреналина приключений на побережье и в сельской местности до знаковых летних фестивалей, от гастрономических туров до туров по стрит-арту и послеобеденных чаепитий с нотками волшебства. Демонстрируя наш теплый прием и рассказывая о наших ярких и разнообразных направлениях для путешествий, мы хотим вдохновить посетителей из стран Персидского залива открывать для себя больше новых мест и оставаться у нас как можно дольше

- отметила Мэддисон.

Ставка на Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия стала 34-й страной по числу туристов, приезжающих в Великобританию, и 13-й по величине с точки зрения расходов посетителей, причем ожидается, что к 2025 году расходы превысят уровень, существовавший до пандемии COVID. В 2019 году Великобританию посетила 221 тысяча человек, прилетевших из Саудовской Аравии, которые потратили на свои поездки 627 миллионов фунтов стерлингов (что эквивалентно 750,2 миллионам долларов).

Как работает реклама

Бюджет кампании более 1,38 миллиона долларов в странах Персидского залива. В рамках проекта будет использовано сочетание рекламных каналов, включая короткометражные фильмы и фирменный контент в социальных сетях, рекламы на цифровых дисплеях, цифровой наружной рекламы на бульваре Эр-Рияд, а также радио и печатных СМИ. VisitBritain также работает с ведущими торговыми партнерами, такими как WeGo, а также с создателями контента Matador, чтобы расширить охват кампании в странах Персидского залива и увеличить число бронирований перед весенним и летним туристическим сезоном.

Содержание кампании было разработано на основе последнего исследования VisitBritain, посвященного мотивации для поездки в Великобританию, с открытием новых впечатлений, занимающих первое место в списке желаний для целевой аудитории. В рамках кампании будет создан специальный веб-сайт на английском и арабском языках, на котором посетители смогут ознакомиться с идеями и мероприятиями, связанными с проектом.

Первый этап кампании продлится до весны, а в ближайшие месяцы будет запущен новый контент, посвященный основным событиям в Великобритании в 2023 году.