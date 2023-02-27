Новый отель 5* откроется в Анапе

Опубликовано: 23:56, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Анапе достроили новый гостиничный комплекс 5*, который будет работать по системе "ультра все включено". Он расположен на расстоянии 500 м от моря. Кроме собственного пляжа, туристам будут доступны бассейны с подогревом.

Гостиничный комплекс 5*, который будет работать в рамках системы "ультра все включено", построен в Анапе, рассказали в администрации края.

Инвестором проекта выступила компания "Анапское взморье", она вложила в него 2,5 млрд рублей.

Открытие назначено на 28 апреля.

Что будет в новом отеле

В четырех корпусах созданы 950 номеров. Один корпус будет открыт на протяжении всего года, а вот остальные - только во время сезона.

Гости смогут посещать рестораны. Для них созданы открытые бассейны с подогревом. Для детей и любителей спорта предусмотрены площадки. Имеется и спа.

Что до самого главного - моря, то у отеля будет собственный песчаный пляж, расстояние до которого составит 500 м.