Анапа станет крупным винодельческим регионом

В скором времени в кубанской Анапе будет создан новый винодельческий комплекс, в состав которого войдут виноградники и винодельня, рассчитанная на производство полумиллиона бутылок вина в год.
В ближайшие годы в Анапе заработает новый винодельческий комплекс, который будет производить из собственного винограда до полумиллиона бутылок вина.
Его строительство проинвестирует местный предприниматель Руслан Димоев. За его средства в размере 1 млрд рублей на первом этапе на землях Гайкодзорского сельского округа будет высажено 60 тыс саженцев винограда, а затем построен завод по его переработке, передает "Интерфакс".
Уже разрабатывается проект здания винодельни, на базе которой заработает и образовательный кластер, который будет готовить виноделов и сомелье, сообщила пресс-служба администрации города.
В планах инвестора и создание питомника по выращиванию саженцев винограда, адаптированных под анапскую землю и климат региона.