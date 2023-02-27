Анапа станет крупным винодельческим регионом

Опубликовано: 23:15, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В скором времени в кубанской Анапе будет создан новый винодельческий комплекс, в состав которого войдут виноградники и винодельня, рассчитанная на производство полумиллиона бутылок вина в год.

В ближайшие годы в Анапе заработает новый винодельческий комплекс, который будет производить из собственного винограда до полумиллиона бутылок вина.

Его строительство проинвестирует местный предприниматель Руслан Димоев. За его средства в размере 1 млрд рублей на первом этапе на землях Гайкодзорского сельского округа будет высажено 60 тыс саженцев винограда, а затем построен завод по его переработке, передает "Интерфакс".

Уже разрабатывается проект здания винодельни, на базе которой заработает и образовательный кластер, который будет готовить виноделов и сомелье, сообщила пресс-служба администрации города.

В планах инвестора и создание питомника по выращиванию саженцев винограда, адаптированных под анапскую землю и климат региона.