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В Баку закрыли центральный парк

В Баку закрыли центральный парк
В связи с проведением ремонтных работ в Баку на время закроется парк отдыха имени Нариманова. Власти планируют провести установку скамеек, отремонтировать точки общепита и установить новые площадки для отдыха.

Предстоящий ремонт в одном из центральных парков Баку привел к его временному закрытию, сообщает пресс-служба исполнительной власти столицы Азербайджана.

Отмечается, что ремонт стартовал в парке отдыха имени Наримана Нариманова. Власти планируют установить современные скамейки, посадить новые зеленые насаждения и провести реконструкцию фонтанов.

Помимо этого, будут отремонтированы точки общепита, установлены новые фонари, а также спортивные сооружения для отдыха и досуга. Кроме того, планируется создание детской площадки.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Азербайджане отпразднуют 100-летие дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Россияне летом будут отдыхать в Баку

Россияне летом будут отдыхать в Баку

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