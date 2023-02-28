В Баку закрыли центральный парк

Опубликовано: 2:23, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В связи с проведением ремонтных работ в Баку на время закроется парк отдыха имени Нариманова. Власти планируют провести установку скамеек, отремонтировать точки общепита и установить новые площадки для отдыха.

Предстоящий ремонт в одном из центральных парков Баку привел к его временному закрытию, сообщает пресс-служба исполнительной власти столицы Азербайджана.

Отмечается, что ремонт стартовал в парке отдыха имени Наримана Нариманова. Власти планируют установить современные скамейки, посадить новые зеленые насаждения и провести реконструкцию фонтанов.

Помимо этого, будут отремонтированы точки общепита, установлены новые фонари, а также спортивные сооружения для отдыха и досуга. Кроме того, планируется создание детской площадки.

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