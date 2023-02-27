В Европу придут кожаные изделия из Узбекистана

Ассоциация узбекских производителей кожи "Узчармсаноат" заключила меморандум о сотрудничестве с Международным советом кожевников (ICT) и британской ассоциацией Leather UK.
На встрече стороны обсудили развитие экспорта, сроки выхода местных производителей кожи на рынки ЕС и Великобритании. Также обсуждалось внедрение новых технологий и международных стандартов качества на кожевенных фабриках республики.
Ассоциация "Узчармсаноат", согласно меморандуму, получит практические рекомендации по поставкам своей продукции на европейский и британский рынки.
Также Узбекистан планирует продавать на экспорт эфирные масла лаванды и шиповника.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Узбекистане наладили строительство теплых сборных домов за две недели. Отмечается, что дома из бетопана могут быть двух- и трехэтажными.