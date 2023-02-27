В Европу придут кожаные изделия из Узбекистана

Опубликовано: 23:24, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Производители натуральной кожи из Узбекистана выйдут на рынки стран Евросоюза и Великобритании. На кожевенных предприятиях планируется внедрить современные стандарты и технологии.

Ассоциация узбекских производителей кожи "Узчармсаноат" заключила меморандум о сотрудничестве с Международным советом кожевников (ICT) и британской ассоциацией Leather UK.

На встрече стороны обсудили развитие экспорта, сроки выхода местных производителей кожи на рынки ЕС и Великобритании. Также обсуждалось внедрение новых технологий и международных стандартов качества на кожевенных фабриках республики.

Ассоциация "Узчармсаноат", согласно меморандуму, получит практические рекомендации по поставкам своей продукции на европейский и британский рынки.

Также Узбекистан планирует продавать на экспорт эфирные масла лаванды и шиповника.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Узбекистане наладили строительство теплых сборных домов за две недели. Отмечается, что дома из бетопана могут быть двух- и трехэтажными.