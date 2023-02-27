Годом архитектора стал 2023-й в КБР

Опубликовано: 22:59, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В КБР 2023 год объявлен Годом архитектора - собственных специалистов будут обучать в республике. Необходимость в них выросла благодаря активному возведению новых жилых домов и ремонту старых, а также обновлению зданий для госучреждений.

Годом архитектора стал 2023-й в Кабардино-Балкарии, заявил глава КБР.

По словам Казбека Кокова, регион испытывает дефицит молодых специалистов. Чтобы восполнить его, власти намерены развивать институт наставничества. Среди прочих шагов - и открытие Школы архитектора.

Глава республики пояснил, что в КБР сейчас строится много домов, причем как предназначенных для жилья, так и тех, где разместятся органы власти, частные компании и организации. Еще одно направление - это проведение капитального ремонта.