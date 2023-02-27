На российские площади IKEA придет белорусская компания

Опубликовано: 22:18, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Магазины IKEA в российских торговых центрах не останутся пустыми – их займет белорусская компания Swed House, специализирующаяся на продаже товаров-аналогов из линейки шведских производителей.

Белорусская компания-ритейлер Swed House заключила соглашение с Союзом торговых центров России (СТЦ), в соответствии с которым в наступившем 2023 году она откроет в России 10 магазинов.

Уже идут переговоры об аренде площадей в ТЦ "Мега", в перспективе в течение нескольких лет белорусская компания откроет в России 50 торговых точек, пишет "Коммерсант".

"Неважно, где эти магазины будут находиться - в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы", цитирует издание главу СТЦ Булата Шакирова.

В СТЦ уверены, что товары белорусской компании будут востребованы в России.