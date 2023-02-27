Из-за возгорания остановлено движение на Сокольнической линии метро в Москве

Опубликовано: 21:30, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня вечером на станции метро "Спортивная" на Красной (Сокольнической) ветке Московского метрополитена произошло возгорание: на станции наблюдается сильное задымление, оттуда выводятся люди, движение поездов от "Парка культуры" до "Университета" остановлено.

На Сокольнической линии Московского метрополитена нынешним вечером произошло возгорание проводки, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы принял решение остановить движение поездов от "Парка культуры" до "Университета", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Один состав находится на станции. Из-под одного из его вагонов идет дым, еще один состав находится в тоннеле, в нем людей нет. На станции сильное задымление. Организован штаб пожаротушения, проводятся работы по ликвидации, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

Из-за сильного дыма людей со "Спортивной" выводят на поверхность. На станции работают наряды МЧС, которые ликвидируют задымление.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии Московского метрополитена для проверки состава.