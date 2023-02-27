На Кубани горят почти 20 гектаров леса

Опубликовано: 20:15, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня во второй половине дня в Северском районе Кубани вспыхнул пожар, охвативший 19 гектаров леса. С огнем борются 43 пожарных и 12 единиц техники.

В дежурную часть кубанских спасателей сегодня поступил сигнал о возгорании в районе станицы Азовская в Северском районе края участка леса, на место чрезвычайного происшествия немедленно выехали огнеборцы.

По прибытию спасателей было установлено, что огнем охвачено около 19 га леса, в помощь огнеборцам были направлены дополнительные силы. К вечеру 43 спасателям и 12 единицам техники удалось локализовать огонь и исключить его распространение на станицу Азовская, сообщили в "Краевом лесопожарном центре", передает РИА Новости.

Тушение пожара продолжается.

Как полагают в МЧС региона, распространению огня способствует аномально теплая погода, установившаяся в регионе – сегодня по краю выше 20 градусов тепла, похолодает только завтра, с приходом холодного атмосферного фронта.