Российские туристы будут летать на Кипр с посадкой в Кувейте

Опубликовано: 19:27, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Уже в нынешний высокий сезон российские туристы смогут отдохнуть на Кипре, воспользовавшись авиарейсами кувейтской авиакомпании Jazeera Airways – туры с перелетом на ее лайнере с посадкой в Кувейте появились в продаже.

Полет на кипрские курорты, начиная с майских праздников, может стать настоящим путешествием длиной в 11 часов – такие путевки российским туристам уже предложил туроператор FUN&SUN, лететь на Кипр придется с посадкой в Кувейте.

Почти три часа из полетного времени туристы проведут в международном аэропорту Кувейта, который расположен в 15 км от центра столицы страны. Им нужно будет на 2 часа 40 минут покинуть самолет, однако брать с собой багаж не придется. Пока неясно, будет ли на это время организована какая-либо экскурсионная программа, или экскурсии ограничатся посещением магазинов беспошлинной торговли – очевидно, этот вопрос будет решаться позже, передает РИА Новости.

Программа заявлена с конца апреля по 23 октября 2023 года, из Москвы туристы будут вылетать по понедельникам, средам и субботам, сообщает АТОР.

Известна и стоимость таких туров на майские праздники на 7 ночей на двоих: она стартует от 136 тыс рублей в бюджетном варианте до 200 тыс рублей с размещением в отелях "все включено".