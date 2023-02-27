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Лавров начинает визит в Баку

МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал двухдневный визит в Баку. Он пройдет сегодня и завтра, в его программу входят переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

Глава МИД России прилетел в столицу Азербайджана, сообщается в Telegram-канале министерства.

В Баку Сергея Лаврова ждут переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и коллегой Джейхуном Байрамовым.

Повестка

В ходе визита, приуроченного к годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии, планируется обсудить:

  • перспективы российско-азербайджанского сотрудничества;
  • самые важные вопросы мировой и текущей повестки, в том числе - азербайджано-армянскую нормализацию.

Визит главы МИД Азербайджана в России

Министр иностранных дел АР в последний раз приезжал в Россию 23 декабря прошлого года. В этот день в Москве должны были пройти трехсторонние переговоры, в которых, кроме Лаврова и Байрамова, должен был участвовать и армянский министр Арарат Мирзоян. Однако в последний момент он отказался от встречи.

Почему Лавров летит в Баку и игнорирует Ереван? 

Почему Лавров летит в Баку и игнорирует Ереван? 

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