Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал двухдневный визит в Баку. Он пройдет сегодня и завтра, в его программу входят переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.
Глава МИД России прилетел в столицу Азербайджана, сообщается в Telegram-канале министерства.
В Баку Сергея Лаврова ждут переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и коллегой Джейхуном Байрамовым.
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В ходе визита, приуроченного к годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии, планируется обсудить:
- перспективы российско-азербайджанского сотрудничества;
- самые важные вопросы мировой и текущей повестки, в том числе - азербайджано-армянскую нормализацию.
Визит главы МИД Азербайджана в России
Министр иностранных дел АР в последний раз приезжал в Россию 23 декабря прошлого года. В этот день в Москве должны были пройти трехсторонние переговоры, в которых, кроме Лаврова и Байрамова, должен был участвовать и армянский министр Арарат Мирзоян. Однако в последний момент он отказался от встречи.