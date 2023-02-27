Стали известны последние данные о землетрясении в Малатье

Опубликовано: 18:25, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Число пострадавших в сегодняшнем землетрясении в турецкой восточной провинции Малатья выросло до 110 человек, 32 из них спасены из-под завалов 29 обрушившихся жилых домов, погиб один человек, больше жертв нет.

Пострадавших в сегодняшнем землетрясении в турецкой провинции Малатья магнитудой 5,8 стало больше – их число выросло с 69 до 110 человек, из-под завалов жилых домов спасены 32 человека, поведал руководитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.

Стихия обрушила 29 жилых домов в столице провинции, в поисково-спасательной операции на завалах двух домов работают 657 человек. К счастью, число жертв остается прежним – погиб лишь один человек, добавил Сезер, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Гражданам предписано находиться подальше от поврежденных домов, поскольку в провинции продолжаются слабые афтершоки, и не исключены дальнейшие повреждения пострадавших зданий.

Напомним, как ранее писал "Вестник Кавказа", сильное землетрясение магнитудой 5,8 сегодня было зарегистрировано в турецкой Малатье в 12:04 мск.