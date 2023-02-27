Опубликовано: 18:09, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном могут возобновиться уже в ближайшие дни, заявили в Баку. По словам Эльчина Амирбекова, поставленный на паузу процесс снова может быть запущен, и уже в ближайшие дни появятся связанные с ним хорошие новости.

В скором времени в армяно-азербайджанском переговорном процессе может наметиться прогресс, заявил помощник первого вице-президента АР.

По словам Эльчина Амирбекова, ранее процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном был приостановлен.

Он уточнил, что в Баку рассчитывают: в скором времени он возобновится, и ждут, что в ближайшие несколько дней в связи с этим произойдут "некоторые подвижки".

Более того, помощник первого вице-президента надеется на очень скорое появление в связи с этим "хороших новостей", передает "Интерфакс-Азербайджан".