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Скорого возобновления переговоров по мирному соглашению с Арменией ждут в Баку

Скорого возобновления переговоров по мирному соглашению с Арменией ждут в Баку
Переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном могут возобновиться уже в ближайшие дни, заявили в Баку. По словам Эльчина Амирбекова, поставленный на паузу процесс снова может быть запущен, и уже в ближайшие дни появятся связанные с ним хорошие новости.

В скором времени в армяно-азербайджанском переговорном процессе может наметиться прогресс, заявил помощник первого вице-президента АР.

По словам Эльчина Амирбекова, ранее процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном был приостановлен.

Он уточнил, что в Баку рассчитывают: в скором времени он возобновится, и ждут, что в ближайшие несколько дней в связи с этим произойдут "некоторые подвижки".

Более того, помощник первого вице-президента надеется на очень скорое появление в связи с этим "хороших новостей", передает "Интерфакс-Азербайджан".

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