Землетрясение потрясло побережье Крыма

Опубликовано: 17:41, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Отголоски турецкого землетрясения сегодня ощутили по другую сторону Черного моря – в крымских прибрежных городах Гурзуф и Алушта. Магнитуда подземных толчков составляла 3,5.

Сегодня днем сейсмологи зафиксировали еще одно слабое землетрясение, но не на юге Турции, а по другую сторону Черного моря – в Крыму. Толчки магнитудой 3,5 хоть и слабо, но ощущались в Алуште и Гурзуфе, сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине в 31 км, добавил ученый, передает РИА Новости.

Пока сейсмологи не выдвигают предположений о причинах катаклизмов – вполне возможно, они могут оказаться афтершоками череды мощных турецких землетрясений.