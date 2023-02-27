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Землетрясение потрясло побережье Крыма

Землетрясение потрясло побережье Крыма
Отголоски турецкого землетрясения сегодня ощутили по другую сторону Черного моря – в крымских прибрежных городах Гурзуф и Алушта. Магнитуда подземных толчков составляла 3,5.

Сегодня днем сейсмологи зафиксировали еще одно слабое землетрясение, но не на юге Турции, а по другую сторону Черного моря – в Крыму. Толчки магнитудой 3,5 хоть и слабо, но ощущались в Алуште и Гурзуфе, сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине в 31 км, добавил ученый, передает РИА Новости.

Пока сейсмологи не выдвигают предположений о причинах катаклизмов – вполне возможно, они могут оказаться афтершоками череды мощных турецких землетрясений.

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