Опубликовано: 16:54, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

С 1 марта получить шенгенскую визу в Казахстане может оказаться сложнее. В ЕС запросили дополнительные консультации по выдаче гражданам виз. В МИД Казахстана уверяют, что сроки рассмотрения документов на визу останутся прежними.

В МИД Казахстана предупредили, что с 1 марта граждан ждет новая процедура получения шенгена.

Прежде всего в МИД республики опровергли информацию о том, что Казахстан якобы включен в какой-то «черный» или «красный» список на получение виз в ЕС. При этом представитель ведомства на брифинге рассказал, что с 1 марта республика входит в список стран, где гражданам будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы.

Новое требование вводится по запросу одной из стран ЕС.

Отмечается, что дополнительные консультации могут занимать до 7 дней, но стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается прежним.

В МИД не считают, что нововведение как-то скажется на процедуре рассмотрения виз для граждан Казахстана.

В рейтинге паспортов Казахстан занимает 70-е место, посетить без визы, имея паспорт гражданина Казахстана, можно 75 стран мира.

Ранее страны ЕС ужесточили визовые требования для россиян, теперь получить визу сложно, а выдается она, чаще всего, строго под срок планируемой поездки. В мультивизах россиянам отказывают.

Как сообщал «Вестник Кавказа», лишь несколько стран Евросоюза продолжают выдавать россиянам шенгенские визы.