Землетрясение в Турции. Часть 4: Батман, Элязыг, Адыяман и Малатья

6 февраля Турция пережила самое крупное стихийное бедствие в XXI веке и одно из трех за последние 100 лет. Землетрясение унесло жизни больше 40 тыс человек и разрушило 10 провинций. В этом материале поговорим про небольшие провинции Батман, Элязыг, Адыяман и Малатья.

Часть 1. Газиантеп, Кахраманмараш, Адана

Часть 2. Диярбакыр и Шанлыурфа

Часть 3. Хатай, Килис, Османие

Батман

Батман – самая восточная из пострадавших провинций Турции и одна из самых маленьких (население Батмана составляет около 500 тыс человек, большинство из которых курды).

Из-за своего географического положения по берегам Тигра, которые богаты плодородными землями, провинция была заселена еще с доисторических времен – неолита и палеолита. Первые документальные свидетельства относятся к VII веку до нашей эры. В IV-VI веках нашей эры Батман был религиозным центром и частью Византийской империи. В тот же период провинция стала форпостом Шелкового пути.

Уникальность Батмана в том, что это одна из редких точек на карте Турции, где добывают и перерабатывают нефть. Производимая нефть экспортируется по трубопроводу до крупного порта Искандерун. Объемы добычи небольшие: самое крупное месторождение Раман дает всего 4 тыс баррелей в сутки. Капля в море в сравнении с общим потреблением страны в более 800 тыс баррелей в сутки, однако из-за борьбы за контроль над нефтью здесь происходили бои между турецкой армией и Рабочей партией Курдистана.

Кроме нефти в Батмане также есть другой источник энергии – огромная плотина высотой в 80 м. Экономику региона пополняет выращивание хлопка. Несмотря на эти богатства в рейтинге провинций по ВВП провинция занимает середничковое 51 место.

Элязыг

Чуть больше по территории провинция Элязыг, так же имеющая полумиллионное население, львиную долю которого вновь составляют курды и курды-зазы.

В бронзовом веке она входила в империю Хеттов, в государство Урарту, контролировалась персами, а в 1243 году ее завоевали потомки Чингисхана из династии Ильханов. Через двести лет Элязыг подчинили племена Ак-Коюнлу, предки современных азербайджанцев, а в 1516 году – турки-османы. Исторически в провинции добывалось серебро, но добыча прекратилась еще в конце 19 века.

Экономика провинции держится на промышленности, сельском хозяйстве и торговле. После строительства плотины Кебан часть пахотных земель была затоплена, и параллельно с сокращением сельхозплощадей оживилась промышленность. 30% валового дохода приходится на промышленность, 10% на торговлю и 25% на сельское хозяйство. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, рис, сахарную свеклу, табак и другие культуры. А из полезных ископаемых добывают медь, хром, серебристый свинец и цемент.

В Элязыге находится одна из крупнейших ГЭС. Регион занимает важное место в промышленности Восточной Анатолии. 36 место в экономическом рейтинге – отличный результат для провинции из менее развитой восточной Турции.

Адыяман

Соседняя провинция Адыяман стала эпицентром землетрясения. Ее население немного превышает 500 тыс человек. В разное время регион контролировали арабы, византийцы, туркоманы, но в 1516 году его завоевал османский султан Селим Грозный. Из 339 деревень 296 населены курдами, остальные 43 – турками.

В Адыямане располагаются промышленные зоны и развито сельское хозяйство. В экономическом рейтинге провинция занимает 46 место из 80.

Малатья

Последняя провинция нашего обзора – Малатья. Население региона больше трех предыдущих провинций – свыше 800 тыс человек. По демографии это турки, курды и армяне-мусульмане.

Немецкий академик Барбара Хеннинг описывает провинцию как центр курдского национализма в начале XX века. В этот период местный губернатор провинции и мэр города Малатья симпатизировали курдскому делу, а члены Общества возрождения Курдистана несколько раз посещали регион и установили теплые отношения. с местными племенами.

С древних времен Малатья была родиной многих цивилизаций. Ее название восходит к хеттскому слову "мед". В 1750 году до нашей эры царь Куссары Анитта присоединил Малатью к Хеттскому царству. Затем здесь господствовали ассирийцы, мидийцы, персы, а после завоеваний Александра Македонского – эллины. Правителями Малатьи были также римляне, византийцы, арабы, сельджуки, а с 1515 года – османы.

В экономическом смысле Малатья является одной из самых развитых провинций региона. В экономике региона преобладают текстиль, строительство и сельское хозяйство. Малатья – мировой лидер по производству абрикосов. В городе есть две организованные промышленные зоны, основной отраслью которых является текстильная. Здесь также есть несколько Гидроэлектростанций и строится завод ядерной медицины. По общему уровню ВВП Малатья занимает 28 место, а по доходам на душу располагается гораздо ниже – на 60 месте.

Резюмируя можно сказать, что Батман, Адыяман, Элязыг – одни из самых маленьких и курдских провинций Турции. Экономический потенциал высок благодаря выращиванию абрикосов, добыче нефти и других ископаемых. Однако пока по доходам на душу населения все четыре провинции, включая Малатью, занимают не самые завидные позиции.