Опубликовано: 16:03, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Останки 30-х годов прошлого века обнаружены во время строительных работ на одном из дагестанских пляжей, фотографии распространили Telegram-каналы.

Возле популярного пляжа в Махачкале были найдены человеческие останки, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Информацию о находке на берегу Каспийского моря костей распространили Telegram-каналы, после чего сообщение о находке поступило в ведомство.

В настоящее время проводится проверка. Как отметили в МВД, останки могут принадлежать 30-х годам XX века.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о трех землетрясениях, которые произошли в двух районах Дагестана.