Останки 30-х годов прошлого века обнаружены во время строительных работ на одном из дагестанских пляжей, фотографии распространили Telegram-каналы.
Возле популярного пляжа в Махачкале были найдены человеческие останки, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Информацию о находке на берегу Каспийского моря костей распространили Telegram-каналы, после чего сообщение о находке поступило в ведомство.
В настоящее время проводится проверка. Как отметили в МВД, останки могут принадлежать 30-х годам XX века.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о трех землетрясениях, которые произошли в двух районах Дагестана.