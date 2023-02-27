В Турции обвалился поврежденный землетрясением завод

Опубликовано: 15:12, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Последствия землетрясения в Турции наблюдаются по сей день. На заводе в Кахраманмараше случился обвал. Сообщается, что погиб один рабочий, пострадали четверо.

После землетрясения в Турции обвалилась часть металлического завода, он был поврежден стихийным бедствием.

ЧП произошло сегодня на предприятии в Кахраманмараше в районе Дулкадироглу. По данным турецкого CNN, рабочие заводы пытались вынести некоторые предметы из поврежденного здания, когда произошел обвал.

По предварительным данным, в результате погиб один человек, четверо пострадали.

Уходящий февраль в Турции ознаменовался чередой разрушительных землетрясений, в основном они ударили по юго-востоку республики. В списках погибших около 45 тыс человек. Некоторые города пострадали настолько, что их решено снести и отстроить с нуля. Катастрофические последствия землетрясений отчасти связаны с некачественной застройкой, арестованы почти 200 человек.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что сегодня в Турции случилось новое землетрясение, оно зафиксировано в Малатье, погиб один местный житель.