Опубликовано: 14:42, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Во всем Казахстане 1 марта включатся сирены и громкоговорители. Систему оповещения населения проверят по случаю Всемирного дня гражданской обороны. Телеэфир будет на время прерван.

В среду в Казахстане будут включены системы оповещения населения. Сирены сработают в честь Всемирного дня гражданской обороны. Проверка запланирована на первую половину дня, с 9.00 до 12.00.

В МЧС республики уточнили, что 1 марта планируется включить сирены и громкоговорители, также оповещение граждан будет проводиться по телевидению, радио и в интернете. Жители Казахстана услышат сигнал «Внимание всем», после этого нужно будет включить телевизор или радио, зайти в интернет и ознакомиться с инструкцией по дальнейшим действиям.

В ведомстве напомнили, что оповещение населения о ЧС - мера, которая позволяет защитить граждан от негативных последствий происшествия.

Всемирный день гражданской обороны был установлен в 1990 году, он отмечается 1 марта более чем в 60 странах-членах Международной организации гражданской обороны (МОГО) и призван повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий или аварий.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что 1 марта сирены также проверят в Ставропольском крае.