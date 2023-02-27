Почему Лавров летит в Баку и игнорирует Ереван? 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с официальным визитом прилетает сегодня в Азербайджан. При этом о симметричном визите в Армению нет даже предварительных переговоров. Что изменилось в российской политике на Южном Кавказе и какие факторы привели Москву к более тесному сотрудничеству с Баку?

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров прибудет в Баку с двухдневным официальным визитом, чтобы провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Во второй день он будет участвовать в пленарном заседании Российско-Азербайджанского экспертного совета. Опубликованная причина визита – годовщина подписания Декларации о союзническом взаимодействии между РФ и АР.

Хотя событие оформлено как празднично-протокольное, в нем есть очень важная деталь, придающая визиту Сергея Лаврова в Азербайджан особое значение: после Баку российский министр полетит назад в Москву, а не в Ереван, как бывало раньше в целях соблюдения формального баланса на Южном Кавказе. Нет сведений даже о возможности поездки главы МИД России в Армению в обозримой перспективе. Что это означает в контексте российской политики на Южном Кавказе?

Россия и Азербайджан

Сама по себе годовщина подписания союзнической декларации безусловно является существенной причиной для российско-азербайджанских контактов на высоком и высшем уровне. Год назад, 22 февраля 2022 года, Баку и Москва совершили долгожданный шаг вперед от партнерских к союзническим отношениям, закрепив юридически те реалии, которые существовали в регионе уже довольно давно. В течение года государства обменялись многочисленными визитами министров, депутатов и других представителей власти, заключили целый ряд двусторонних документов в соответствии с требованиями декларации.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совершил визит в Россию 23 декабря прошлого года – тогда в Москве должна была состояться трехсторонняя встреча Лаврова, Байрамова и их армянского коллеги Арарата Мирзояна по армяно-азербайджанскому урегулированию, но Ереван в последний момент отменил поездку своего министра. В итоге переговоры прошли в двустороннем формате, прямо обозначив геополитическое перераспределение на Южном Кавказе: Армения стремится отдалиться от России, а Азербайджан ведет себя как надежный, соблюдающий договоренности союзник. Договороспособность и исполнение обязательств в глазах российского государства является ключевыми ценностями во внешних контактах.

Поскольку трехсторонний формат из-за армянского саботажа превратился в двусторонний, визит Сергея Лаврова в Баку стоит рассматривать и как ответная бакинская встреча по армяно-азербайджанскому урегулированию после московской в прошлом декабре. Россия заинтересована в стабилизации Южного Кавказа и будет вести переговоры со всеми региональными игроками, в этом заинтересованными. Если мир нужен Баку и не нужен Еревану, значит, Москва сначала договорится о параметрах этого мира с азербайджанскими властями, после чего представит армянскому руководству обязательный план действий, согласованный в его отсутствие.

Россия и Армения

Срыв трехсторонней встречи 23 декабря стал последней каплей в чаше терпения России в отношении Армении. С того дня политические контакты двух стран стоит оценивать не лучше, чем напряженные. Причина понятна – Москва была готова допускать заигрывания Еревана с Евросоюзом до тех пор, пока команда Никола Пашиняна не перешла к исполнению на практике антироссийских инструкций ее новообретенных западных патронов. До 23 декабря эти игры выглядели как форма политического торга армянского государства с российским по продавливанию интересов Еревана в регионе, но в тот день, когда Арарат Мирзоян без официального объявления не прилетел в Москву, торговля преобразилась в конфронтацию: Армения объявила, что не желает вести переговоры в российском формате.

В январе Ереван попытался перевесить вину за охлаждение связей на Баку и даже Москву, заверив, что сам от российского формата не отказывается, но Россия уже перестала принимать как должное традиционную риторику властей Армении, цель которой состоит лишь в затягивании любых послевоенных процессов в регионе. Российская риторика стала заметно жестче, в особенности заявления Сергея Лаврова и официального представителя МИД Марии Захаровой. В частности, Лавров прямо охарактеризовал первые годы Карабахской войны как оккупацию территорий Азербайджана, а также подчеркнул, что как бы кто этого ни желал, Россия из Армении никуда не уйдет.

В целом в 2023 году фокус российского формата армяно-азербайджанского урегулирования сместился с балансирования Москвы между Баку и Ереваном к совместным усилиям российской и азербайджанской стороны по принуждению Армении к выполнению своих обязательств по четырех трехсторонним документам. Москва дала понять армянской стороне, что открытие Зангезурского коридора и вывод боевиков из Карабаха – ее долг не только перед Азербайджаном, но и перед Россией. Команда Пашиняна в таких условиях то ли не смогла сориентироваться, то ли решила придерживаться взятого на Запад курса, но за два месяца не сделала ничего, чтобы как-то наладить связи с РФ.

Большие перемены на Южном Кавказе

На этом фоне не приходится удивляться тому, что Сергей Лавров летит в Баку и игнорирует Ереван. В этой избирательности почти не осталось признаков политического сигнала команде Никола Пашиняна, скорее она является простым проявлением сложившихся в регионе реалий. Россия сотрудничает с теми странами, которые к этому сотрудничеству стремятся сами, и предпочитает не тратить усилия на игроков, стремящихся перебежать в лагерь Запада. Появление на территории Армении двухлетней "гражданской" миссии наблюдателей ЕС – беспрецедентное для российско-армянских отношений событие – подытожило позиции и Еревана, и Баку, и Москвы по тому, как все три государства видят будущее Южного Кавказа.

В "гражданской" миссии ЕС будут участвовать европейские силовики, по одной только официальной версии в ее состав вошли французские жандармы и немецкие полицейские. Армянские политологи говорят, что в Армении миссионеры будут шпионить за российскими и иранскими войсками и готовить почву для закрытия 102-й военной базы РФ в Гюмри. Это означает, что армянская перспектива для региона – внедрение деструктивных сил, блокада мирных переговоров и подготовка армянской армии к новой войне против Азербайджана.

Россия и Азербайджан, в свою очередь, решительно намерены не допустить разжигания новой войны на Южном Кавказе. Российско-азербайджанская перспектива для региона – это обеспечение стабильного долговременного мира, путь к которому в деталях прописан в четырех трехсторонних документах. Потому Сергей Лавров и летит в Баку с визитом, приуроченным к годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии – согласовывать шаги по претворению этой мирной перспективы в реальность.



Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о предупреждении МИД РФ, вынесенном Армении, о недопустимости замораживания мирных переговоров с Азербайджаном.