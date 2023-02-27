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Угарный газ отравил шесть человек в Ингушетии

Угарный газ отравил шесть человек в Ингушетии
В результате неисправного газового оборудования в Ингушетии отравились шесть человек. Они госпитализированы. В настоящее время их жизни вне опасности.

Пятеро детей и один взрослый отравились угарным газом в поселке Новый-Редант в Ингушетии.

Специалистами-газовиками было установлено, что к ЧП привело одновременное включение всех конфорок газовой плиты.

Пострадавшие находятся в больнице Малгобека, медики оценивают их состояние как средне тяжелое. В настоящее время утечка гала ликвидирована. Жильцам дома угроз нет.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Дагестане угарным газом отравились пятеро детей и девушка.

На Ставрополье шесть человек отравились угарным газом

На Ставрополье шесть человек отравились угарным газом

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