Опубликовано: 9:27, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Краснодарском крае. Циклон охладит Кубань до +12 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, Краснодарский край ждут «температурные качели», раскачивать которые будет пришедший на территорию региона активный циклон.

Так, если в понедельник, 27 февраля столбики термометров будут подниматься до 20 градусов тепла, то уже во вторник, синоптики прогнозируют резкое похолодание до плюс 12 градусов.

Сегодня днем столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов тепла, на Азовском побережье от +9 до +13 градусов. На юге Кубани до +22 градусов. Завтра, 28 февраля на юге региона прогнозируется похолодание до +12 градусов.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что московский регион останется во власти ненастной погоды.