В Грузию приходит весна

Опубликовано: 7:26, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Грузии будет по-весеннему теплой, столбики днем будут показывать от +16 до +22 градусов. Холода ушли до следующей зимы.

Согласно прогнозу синоптика Кобы Партенадзе, уходящий февраль принесет Грузии весеннее тепло. По словам метеоролога, сере и дождливые дни, которые принесли в республику холодные воздушнее массы, вызванные циклонами, в прошлом.

По его словам, вся предстоящая неделя будет теплой. Так, на западе Грузии при солнечной погоде столбики термометров будут пониматься до +9 градусов ночью и до +22 градусов в дневные часы. На востоке стран также потеплеет в диапазоне ни +16 до +18 градусов. Также синоптик заверил, что зимние холода остались в прошлом.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Москве будет ненастно.