Обзор СМИ Кавказа 20 - 26 февраля

Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Дагестан

В этом году исполняется 100 лет со дня пуска в эксплуатацию канала им. Октябрьской революции (КОР), обеспечивающего водой засушливые и маловодные районы Терско-Сулакской и Приморской низменностей на территории Дагестана, а также городов Махачкала, Каспийск и Избербаш. Сейчас канал обслуживает 13 районов республики, площадь орошаемых земель которых составляет около 60 тыс. га. КОРовская вода стала залогом экономического и социального благополучия значительной части республики. Протяженность канала, берущего начало из реки Сулак до Избербаша составляет 140 км. Пропускная способность 20 м³/сек.

Сухой климат, малое количество атмосферных осадков издавна оказывали неблагоприятное влияние на земледелие в Дагестане. Широко внедрять мелиорацию земель с одновременным вводом в оборот новых сельскохозяйственных угодий в низовьях рек Терек, Сулак, Акташ, Аксай, Уллучай начали в XIX веке, после вхождения Дагестана в состав России. Решение проблем водопользования стало основным вопросом развития экономики края, к этой работе были подключены местные жители и русские инженеры. Однако основной этап развития мелиорации начался с 1923 года, после ввода в эксплуатацию канала им. Октябрьской революции.

Строили КОРа рабочие, крестьяне и красноармейцы вручную при помощи лопат и кирок. В отдельные дни на участки выходили до 40 тыс. человек, представлявших все народности Дагестана. Поострили канал менее чем за два года. В конце июля 1923 года строительство было закончено, и уже в начале августа вода из реки Сулак дошла до Махачкалы и влилась в Эмировское водохранилище (ныне Вузовское озеро).

С вводом в эксплуатацию канала в Дагестане новыми темпами стали развиваться сельское хозяйство, расширились площади орошаемых земель, резко возросла урожайность возделываемых культур, значительно увеличилось производство животноводческой продукции. Было положено начало превращению Дагестана в регион, где развито орошаемое земледелие, на долю которого приходится около 10 % всех орошаемых земель в РФ и 20% на Северном Кавказе. Получили развитие промышленность, транспорт и коммунальное хозяйство в Махачкале, Каспийске, Кизилюрте и Избербаше.

Сейчас более 70 км канала облицовано железобетоном. Значительно расширена коллекторно-дренажная сеть. Построено и реконструировано около 400 гидротехнических сооружений, но вызывают беспокойство санитарное состояние полосы отвода канала, самовольный захват и строительство различных объектов и коммуникаций в полосе отвода, большие объемы заиления и засорения русла. Положение усугубляет продолжающееся строительство многоэтажных жилых домов вблизи санитарно-охранной зоны канала. Серьезной проблемой остается отсутствие дождевой канализации, из-за чего ливневые стоки попадают в русло КОРа.

***

Аграрный сектор Дагестана демонстрирует рост показателей в овцеводстве, рисоводстве, виноградарстве, садоводстве. Вместе с тем у республики есть значительные резервы в виде неиспользуемых, либо неэффективно используемых сельскохозяйственных земель. Дагестан располагает более 3 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе 465 тыс. га – это пашни, из которых около 40 тыс. га остаются не вовлеченными в сельскохозяйственный оборот. Общая посевная площадь в 2022 году увеличилась на 12 тыс. га и составила 372 тыс. га, в 2023 году посевную площадь планируется довести до 380 тыс. га. Актуальными остаются вопросы обводнения пастбищ и неполного перегона скота на летние пастбища, что приводит к деградации зимних пастбищ, вторичному засолению, переуплотнению, опустыниванию.

Карачаево-Черкесия

Определены два участника конкурса на покупку акций управляющей компании горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, это - ООО "Горные Вершины" и АО "Партнерс Групп". Условиями торгов была определена начальная стоимость 100% акций управляющей компании "Архыз" – 17 млрд рублей. Условием участия в конкурсе было перечисление полумиллиарда рублей в качестве задатка на счет организатора торгов. Это позволяет отсечь недобросовестные фирмы и работать с надежными игроками рынка

На площадке Минэкономразвития РФ планируется проведение двух переторжек в очном формате. Они пройдут 27 и 28 февраля. Участники конкурса смогут в свободной форме предоставить свои обновленные предложения в закрытых конвертах. Предполагается, что в ходе торгов стартовые условия покупки курорта будут улучшены.

"Подвести итоги конкурса планируем первого марта. Далее с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи акций и договор управления. Оплата первого пакета в размере 25 % акций плюс одна акция запланирована на период март-июнь, в зависимости от получения покупателем необходимых одобрений и согласий контролирующих органов, – пояснил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Покупатель курорта "Архыз" обязан выполнить инвестиционные условия сделки. В течение четырех лет с даты заключения договора создать не менее 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная поляна и Дукка. В течение семи лет с даты заключения договора победитель должен довести количество мест размещения в гостиницах до восьми тысяч.

"Архыз" – флагманский курорт Северо-Кавказского туристического кластера под управлением Кавказ.РФ. Всего в состав кластера входят шесть туристско-рекреационных ОЭЗ, в которых Кавказ.РФ строит и развивает курорты. Наиболее известные из них – "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон". Решение о продаже курорта "Архыз" частным инвесторам было принято в декабре на итоговом заседании совета директоров. Говоря том, почему для управления курортом необходима профессиональная компания, председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, доктор экономических наук, эксперт РАН Христофор Константиниди сказал:

Государственная корпорация важна на этапе создания базовой инфраструктуры. Но эффективность управления, когда курорту нужно представить высокий уровень сервиса в средствах размещения, ресторанах, объектах туристического проката, а также синхронизировать все это между собой, сможет обеспечить только профессиональная управляющая компания.

На курорте планируется создать механизм частно-государственного партнерства. Появление крупного игрока в "Архызе" сможет обеспечить дальнейшее привлечение как туристов, так и инвесторов. Крупный оператор обеспечит конкуренцию и простимулирует местный бизнес работать на качественно новом уровне. "Архыз" интересен туристам и инвесторам, поэтому, если там появится крупный игрок, который будет комплексно развивать территорию, это обеспечит дополнительное привлечение предпринимательских активностей — инвесторов, малый и средний бизнес.

Кабардино-Балкария

В Кабардино-Балкарии начали реконструкцию туристско-рекреационной зоны Эльбрус – Безенги и всего Северо-Кавказского региона автомобильной дороги Чегем Второй – Булунгу. По ней туристы добираются до Больших и Малых Чегемских водопадов – популярной достопримечательности и одного из красивейших мест республики. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Как рассказал главный инженер предприятия "Дорснаб" Юрий Хацуков, работатть приходится в трудных условиях. Участок автодороги между сельскими поселениями Хушто-Сырт и Булунгу из-за сложного горного рельефа подвержен оползневым процессам, размыву земляного полотна и проезжей части. На этом участке будут проходить буронабивные работы. Приходится отбивать скальные выходы, на это уходит очень много времени. В дальнейшем на объекте предстоит полная замена дорожной одежды, укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона, устройство тротуаров. Помимо этого двухкилометровый отрезок дороги обустроят необходимыми элементами для обеспечения безопасности. В прошлом году здесь уже появилось современное освещение. Добираться до Чегемских водопадов стало удобнее. Также в 2022 году за счет средств федерального бюджета произведены капиталоемкие дорожные работы в селениях Нижний Чегем и Хушто-Сырт и на участке, который их связывает. На 12 - километровом отрезке появилось обновленное асфальтобетонное покрытие, современное наружное освещение, которого ранее здесь не было, комфортные тротуары для безопасного передвижения пешеходов.

Закончить реконструкцию автодорогу планируется в 2024 году.

Ингушетия

Открыть для себя Ингушетию теперь можно и в горах Сочи. На курорте "Роза Хутор", в интерактивном этнографическом парке "Моя Россия", в павильоне "Кавказ" открылась постоянная выставка, посвященная Ингушетии.

На выставке можно узнать об истории нашего народа, о быте, культуре и этнографии

- рассказывает руководитель Ингушского музея краеведения Магомет Сагов.

Центральное место в экспозиции занимают экспонаты, посвященные уникальным башенным комплексам Ингушетии. Возраст некоторых из них превышает 2000 лет, по мнению ученых, они старше египетских пирамид. До сих пор исследователи не поняли, как удавалось древним людям без техники строить каменные башни высотой более 40 метров на склонах пятитысячных гор.

Башенные комплексы Ингушетии – это уникальные сооружения. Они использовались не только для военных целей, но и для жизни. Их строили из камней, которые добывали в горах – базальт, гранит, мрамор. Раньше в наших местах была необычная традиция. Приходя на свадьбу, а они были многочисленные, гости дарили молодым не подарки, а камни, уже подготовленные для создания башни. Кстати, названия башен дали имена 100 родам Ингушетии, из них появилось 800 фамилий республики

- поясняет Магомет Сагов.

На выставке представлено четыре макета башенных комплексов. Из дерева их выполнил ингушский мастер Адам Падиев. Рядом – предметы быта, многие из которых были обнаружены в древних постройках. Посуда и керамические сосуды, треножники – стол и стул. Есть и совсем необычный экспонат – маслобойка, возраст которой превышает 400 лет. Сделанная из прочного дерева она передавалась из поколения в поколение.

"В экспозиции в "Моей России" также представлены традиционные костюмы. Мужской с черкесской, буркой и папахой, женский – с платьем покрытым затейливым вышитым орнаментом, который показывал принадлежность к роду. Обязательным украшением считались пояса, выполненные из драгоценных металлов – золота и серебра", - рассказывает Магомет Сагов.

В планах организаторов – постоянное расширение экспозиции.