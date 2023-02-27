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Когда Россия и Иран сыграют товарищеский матч по футболу?

Когда Россия и Иран сыграют товарищеский матч по футболу?
Российская сборная проведет дружескую футбольную встречу против иранской команды. Встреча состоится в Тегеране 23 марта.

Представитель иранской футбольной федерации анонсировал проведение товарищеской игры между сборными РФ и ИРИ.

Как отметил Амир Махди Аллави в интервью РИА Новости, российские и иранские футболисты выйдут на поле в Тегеране 23 марта текущего года.

Он также рассказал о соглашении о сотрудничестве, которое подписали футбольные федерации двух стран. Это произошло в ходе поездки в Исламскую Республику глав Минспорта и РФС Олега Матицына и Александра Дюкова.

Как сообщал "Вестник Кавказа", россиянкам, которые будут участвовать в турнире по тяжелой атлетике в Иране, необходимо будет надевать хиджабы. Такое условие выдвинула иранская федерация. Платки спортсменкам выдадут сразу по прилету, уже в аэропорту.

Иран и Россия расширят культурное сотрудничество

Иран и Россия расширят культурное сотрудничество

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