Когда Россия и Иран сыграют товарищеский матч по футболу?

Опубликовано: 3:17, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Российская сборная проведет дружескую футбольную встречу против иранской команды. Встреча состоится в Тегеране 23 марта.

Представитель иранской футбольной федерации анонсировал проведение товарищеской игры между сборными РФ и ИРИ.

Как отметил Амир Махди Аллави в интервью РИА Новости, российские и иранские футболисты выйдут на поле в Тегеране 23 марта текущего года.

Он также рассказал о соглашении о сотрудничестве, которое подписали футбольные федерации двух стран. Это произошло в ходе поездки в Исламскую Республику глав Минспорта и РФС Олега Матицына и Александра Дюкова.

Как сообщал "Вестник Кавказа", россиянкам, которые будут участвовать в турнире по тяжелой атлетике в Иране, необходимо будет надевать хиджабы. Такое условие выдвинула иранская федерация. Платки спортсменкам выдадут сразу по прилету, уже в аэропорту.