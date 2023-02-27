Когда Россия и Иран сыграют товарищеский матч по футболу?

Российская сборная проведет дружескую футбольную встречу против иранской команды. Встреча состоится в Тегеране 23 марта.
Представитель иранской футбольной федерации анонсировал проведение товарищеской игры между сборными РФ и ИРИ.
Как отметил Амир Махди Аллави в интервью РИА Новости, российские и иранские футболисты выйдут на поле в Тегеране 23 марта текущего года.
Он также рассказал о соглашении о сотрудничестве, которое подписали футбольные федерации двух стран. Это произошло в ходе поездки в Исламскую Республику глав Минспорта и РФС Олега Матицына и Александра Дюкова.
Как сообщал "Вестник Кавказа", россиянкам, которые будут участвовать в турнире по тяжелой атлетике в Иране, необходимо будет надевать хиджабы. Такое условие выдвинула иранская федерация. Платки спортсменкам выдадут сразу по прилету, уже в аэропорту.