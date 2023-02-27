Опубликовано: 0:23, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Крыма обеспечат водой Ялту благодаря созданию нового водохранилища. Оно будет снабжать водой и Бахчисарайский район, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Обеспечить питьевой водой популярные у туристов Ялту и Бахчисарайский район можно будет за счет строительства нового водохранилища - Мартовского, так как никаких других постоянных водных источников здесь нет, поведал глава республики.

По словам Сергея Аксенова, проблема сильнее всего ощущается во время курортного сезона.

Он добавил, что за счет нового водохранилища можно будет перебрасывать воду в Счастливенское и Загорское водохранилища в северной части главной гряды полуострова - вода из них тоже попадает в Ялту по горному тоннелю.

Питаться оно будет с помощью реки Марты.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Аксенов пообещал, что после восстановления Северо-Крымского канала Крым никогда не будет страдать от дефицита воды.