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Дагестанец выйдет в октагон UFC в марте

Дагестанец выйдет в октагон UFC в марте
Боец среднего веса Абус Магомедов примет участие в турнире UFC в Лас-Вегасе 11 марта. Он разделит клетку с узбекистанцем Махмудом Мурадовым.

Боец-средневес из Дагестана Абус Магомедов сразится с узбекистанцем Махмудом Мурадовым в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

Поединок состоится 11 марта и станет для спортсмена вторым в организации. Свой первый бой Магомедов завершил нокаутом. 

В целом на его счету 25 побед, четыре проигрыша и одна ничья.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что бойцы смешанного стиля Магомед Исмаилов и Иван Штырков разделят ринг на Вечере бокса в Екатеринбурге 7 марта.

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