Опубликовано: 21:16, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Боец среднего веса Абус Магомедов примет участие в турнире UFC в Лас-Вегасе 11 марта. Он разделит клетку с узбекистанцем Махмудом Мурадовым.

Боец-средневес из Дагестана Абус Магомедов сразится с узбекистанцем Махмудом Мурадовым в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

Поединок состоится 11 марта и станет для спортсмена вторым в организации. Свой первый бой Магомедов завершил нокаутом.

В целом на его счету 25 побед, четыре проигрыша и одна ничья.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что бойцы смешанного стиля Магомед Исмаилов и Иван Штырков разделят ринг на Вечере бокса в Екатеринбурге 7 марта.