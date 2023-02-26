Опубликовано: 20:50, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Забастовка сотрудников завода Sairme Mineral Waters сегодня едва не вылилась в столкновения с полицией. Возмущенные отказом руководства выполнить их требования - повышение зарплаты и обеспечение безопасности на производстве - демонстранты попытались перекрыть дорогу из Саирме до Абастумани. Сделать это им помешала полиция.

Работники завода, на котором выпускаются минеральные воды "Саирме", попробовали во время забастовки заблокировать дорогу Саирме - Абастумани (Имерети), об инциденте сообщают грузинские СМИ.

Акция протеста началась еще 13 февраля, ее участники выходят на улицу каждый день, несмотря на плохую погоду.

Требования демонстрантов - хорошие условия труда, безопасность на производстве и увеличение зарплат на треть, передает Sputnik Грузия.

Протестующие утверждают, что на заводе царит антисанитария, регулярно возникают проблемы с проводкой, не работает отопление.

Попытка заблокировать дорогу

Сегодня руководство предприятия окончательно отказалось выполнять требования демонстрантов, и они пошли на блокирование дороги.

Однако в ситуацию вмешалась полиция. Правоохранители попросили рабочих не перекрывать проезд. В итоге ситуация все-таки разрешилась.

Акция протеста медиков в Тбилиси

Как сообщал "Вестник Кавказа", 14 февраля врачи и медсестры устроили демонстрацию в Тбилиси. Они требовали увеличить им зарплату и оплачивать дорогу к пациентам.