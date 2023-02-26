Работники завода, на котором выпускаются минеральные воды "Саирме", попробовали во время забастовки заблокировать дорогу Саирме - Абастумани (Имерети), об инциденте сообщают грузинские СМИ.
Акция протеста началась еще 13 февраля, ее участники выходят на улицу каждый день, несмотря на плохую погоду.
Требования демонстрантов - хорошие условия труда, безопасность на производстве и увеличение зарплат на треть, передает Sputnik Грузия.
Протестующие утверждают, что на заводе царит антисанитария, регулярно возникают проблемы с проводкой, не работает отопление.
Попытка заблокировать дорогу
Сегодня руководство предприятия окончательно отказалось выполнять требования демонстрантов, и они пошли на блокирование дороги.
Однако в ситуацию вмешалась полиция. Правоохранители попросили рабочих не перекрывать проезд. В итоге ситуация все-таки разрешилась.
Акция протеста медиков в Тбилиси
Как сообщал "Вестник Кавказа", 14 февраля врачи и медсестры устроили демонстрацию в Тбилиси. Они требовали увеличить им зарплату и оплачивать дорогу к пациентам.