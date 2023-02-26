Когда проверят сирены в Ставрополе?

Власти Ставрополя предупредили жителей и гостей краевого центра о проверке систем оповещения, которая пройдет утром в среду, 1 марта. В рамках проверки будут включены сирены, задействуют также телевидение и радио.
Жители Ставрополя встретят утро 1 марта под звуки сирен в связи с проверками систем оповещения, сообщает пресс-служба мэрии города.
Проверки стартуют в 10:35 мск, они также коснутся гостелеканалов и радио.
Граждан призвали предупредить соседей, в частности, пенсионеров.
Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о росте инфляции в регионах Северного Кавказа почти до 12% в январе.