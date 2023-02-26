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Когда проверят сирены в Ставрополе?

Когда проверят сирены в Ставрополе?
Власти Ставрополя предупредили жителей и гостей краевого центра о проверке систем оповещения, которая пройдет утром в среду, 1 марта. В рамках проверки будут включены сирены, задействуют также телевидение и радио. 

Жители Ставрополя встретят утро 1 марта под звуки сирен в связи с проверками систем оповещения, сообщает пресс-служба мэрии города. 

Проверки стартуют в 10:35 мск, они также коснутся гостелеканалов и радио.

Граждан призвали предупредить соседей, в частности, пенсионеров. 

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о росте инфляции в регионах Северного Кавказа почти до 12% в январе. 

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