Когда проверят сирены в Ставрополе?

Опубликовано: 19:27, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Ставрополя предупредили жителей и гостей краевого центра о проверке систем оповещения, которая пройдет утром в среду, 1 марта. В рамках проверки будут включены сирены, задействуют также телевидение и радио.

Жители Ставрополя встретят утро 1 марта под звуки сирен в связи с проверками систем оповещения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Проверки стартуют в 10:35 мск, они также коснутся гостелеканалов и радио.

Граждан призвали предупредить соседей, в частности, пенсионеров.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о росте инфляции в регионах Северного Кавказа почти до 12% в январе.