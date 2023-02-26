Машина сгорела после ДТП в Ереване

Опубликовано: 18:54, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Пожар после автомобильной аварии произошел сегодня в Ереване, рассказали спасатели. BMW врезалась в фуру и загорелась. Пострадали ее водитель и пассажир, они госпитализированы.

"Огненная" авария произошла сегодня в Ереване, сообщает армянская Спасательная служба (входит в состав МВД).

ДТП случилось на улице Шопрона в районе Нор Норк. Звонок о нем был получен в 15:53 по местному времени (14:53 мск).

Спасатели установили, что машина BMW, с 19-летним водителем, съехала с дороги и столкнулась с фурой.

От удара начался пожар. Огнеборцы оперативно потушили его, однако пламя успело уничтожить двигатель автомобиля.

В результате пострадали два человека - водитель BMW и его 21-летний пассажир. Их отвезли в медцентр.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 10 февраля в центре Еревана произошло громкое ДТП: автодебошир выехал на тротуар перед зданием правительства и сбил полицейского. Он пытался скрыться, причем ему не помешали даже простреленные правоохранителями шины. В итоге он был задержан.